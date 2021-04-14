В Италии в бассейне утонул 3-летний мальчик из Украины

3-летний мальчик во время празднования был на кухне вместе со своим 6-летним братом. На несколько минут ребенок остался без присмотра своей матери украинки. Когда же мальчика начали искать, нашли его в бассейне Фото: 24tv.ua

В Италии в городке Кварто во время празднования свадьбы между украинкой и итальянцем погиб 3-летний мальчик.

Трагедия произошла 9 апреля на острове Сардиния на вилле Flumini di Quartu. Туда на празднование свадьбы гражданина Италии и украинки приехала семья из Украины, пишет итальянское издание Cagliaripad. В общем на свадьбе было 8родственников и друзей супругов и православный священник.

3-летний мальчик во время празднования был на кухне вместе с 6-летним братом. На несколько минут ребенок остался без присмотра матери-украинки. Когда же мальчика начали искать, нашли его в бассейне. Он был без сознания. Итальянские медики пытались реанимировать ребенка, однако мальчик умер. Сообщается, что в бассейне было всего лишь 80 см воды.

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Трагедию расследует итальянская полиция.

Издание "Украинская газета в Италии" сообщило, что погибшего мальчика звали Анатолий.

На заработках в Польше умер 33-летний Андрей Сирко из города Броды Львовской области. Трагедия произошла 2 апреля, когда мужчина ехал на работу.