В Польше скончался 33-летний зароботчанин из Украины

На заработках в Польше умер житель Львовской области 33-летний Андрей Сирко. У него остались жена и 2 детей. Фото: prykarpattya.com

На заработках в Польше умер житель города Броды Львовской области 33-летний Андрей Сирко. Трагедия произошла 2 апреля, когда мужчина ехал на работу. Причина смерти пока неизвестна.

У умершего остались жена Галина Повшак и двое маленьких детей, пишет Прикарпатья Online.

Андрей был любящим мужем и заботился о семье. А в 2016 году они переехали в Польшу, говорит жена покойного. В день смерти семья планировала праздничный ужин.

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"Семья и дети были для него всем. В день смерти мужа нашей дочери исполнился 1 год и 7 месяцев. Планировали это отпраздновать в кругу семьи за ужином. Но вместо такого радостного события вечером я обливалась слезами, потому что увидела его мертвым. Для меня это большая потеря и боль: провести мужа утром на работу, а вечером уже его не встретить", - рассказала Галина.

Теперь женщина решает вопрос транспортировки тела покойного мужа из Варшавы в Броды.

В Польше в городе Новый Томышль Великопольского воеводства умер 37-летний украинец. Он шел по улице, внезапно потерял сознание и упал на тротуар. Очевидцы вызвали на место медиков, по прибытию те констатировали смерть украинца.