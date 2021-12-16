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четверг, 16 декабря 2021 17:55

В Италии профессор математики застрелил заробитчанку из Украины

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В Италии профессор математики застрелил заробитчанку из Украины
Полиция начала следствие. Фото: pixabay.com

В Италии бывший профессор математики убил 67-летнюю гражданку Украины.

81-летний житель города Торре-Аннунциата по непонятным причинам застрелил сиделку своей сестры, пишет Stabia Channel.

"Женщину нашли мертвой в луже крови. Прибыв на место происшествия, медики констатировали ее смерть", - говорится в сообщении.

Полиция начала следствие по факту трагедии. Мотивы убийства пока неизвестны.

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В начале декабря в Италии нашли мертвой украинку родом из Кривого Рога. Полиция рассматривает версию убийства или передозировки наркотиками. 28 ноября из квартиры убитой доносились звуки ссоры. Предположительно, между жертвой и мужчиной. Соседи услышали угрозы и вызвали полицию.

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Дата
16
декабря

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