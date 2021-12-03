В Италии нашли мертвой украинку: полиция рассматривает две версии

В Италии в городе Триест нашли мертвой украинку родом из Кривого Рога - 43-летнюю Алину Труш.

Полиция рассматривает версию убийства или передозировки наркотиками, пишет Il Gazzettino. Тело Труш нашли 1 декабря на полу в ее квартире, где также обнаружили метадон.

"Смерть наступила 30 ноября. Правоохранители наведались в ее дом, чтобы передать судебный документ относительно угроз со стороны экс-возлюбленного. Недавно женщина якобы подверглась насилию от бывшего партнера. Никто не открыл, поэтому на место вызвали пожарных, чтобы выломать дверь. На теле погибшей не обнаружили явных следов насилия или крови. Полиция проводит расследование", - говорится в сообщении.

28 ноября из квартиры Труш доносились звуки ссоры. Вероятно, между жертвой и мужчиной. Соседи услышали угрозы и вызвали полицию. Виновник конфликта также угрожал жильцам.

Фото: instagram.com/talina333

Труш родилась 3 сентября 1978 года. В 20 лет переехала в Италию, где работала танцовщицей и моделью. В феврале 2002 года у нее родилась дочь, а в 2009-м - второй ребенок.

В местной полиции, прокуратуре и украинском консульстве комментариев по делу пока не предоставляют.

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За первые девять месяцев этого года за границей умерли по меньшей мере 3738 украинцев. Больше всего смертельных случаев было в Польше, Италии, Германии, Чехии и Турции.