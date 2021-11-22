За девять месяцев за границей умерло почти 3738 украинцев

За первые девять месяцев этого года за границей умерли по меньшей мере 3738 украинцев, о смерти которых известно дипломатическим ведомствам Украины.
Об этом в ответ на запрос УНН рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше зарезали 33-летнего украинца
"Больше смертельных случаев было в Польше, Италии, Германии, Чехии и Турции", - рассказали в МИД.
В Польше в результате аварии 20 ноября погиб украинец. Он находился за рулем фургона доставки, который столкнулся с трамваем в городе Свентохловице в Силезском воеводстве.
Комментарии