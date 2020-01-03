В Италии нашли мертвой украинку

В итальянском Ниаполи внезапно умерла Анна Артым с Чоткова на Тернопольщине.
За рубежом была на заработках, сообщила в Facebook-сообществе подруга женщины Алла Кисель.
"Умерла моя подруга Анна, всем спасибо кто молился за здоровье", - написала она.
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Информацию подтвердили и в группе "Италия украинская". Однако причины смерти не разглашаются.
"Артым Анна из Черткова Тернопольськой области. Для тех кто хочет попрощаться - Hospedale Santa Maria di Loretto Nuovo", - сообщила Оксана Кулик.
Обстоятельства и причины смерти жительницы Тернопольщины выясняются. Ожидается официальный комментарий правоохранителей.
В польском городе Ґожув-Великопольский 26-летний местный житель застрелил украинский зароботчанку. Мужчина зашел в прачечную, где работала женщина и выстрелил ей в голову.
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