В Италии нашли мертвой украинку: что известно

Женщина родом из Черновцов Фото: unn.com.ua

В Италии в городе Лоди Веккьо нашли мертвой 52-летнюю украинку.

Женщина родом из Черновцов. Об этом сообщает издание Fanpage.it.

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Валентина Король, которая жила с мужем, исчезла из дома в ночь с 9 на 10 января. В тот же день родные пропавшей забили тревогу и начали ее поиски. В местной группе в соцсети рассказали об исчезновении украинском и обратились к неравнодушным помочь с поисками.

11 января у канала Бальзарина возле дома, в котором жила украинка, нашли тело женщины. Опознание подтвердило - оно принадлежит Валентине Король.

Причины смерти не уточняются.

В Польше 30-летний мужчина задушил жену - 34-летнюю Людмилу. Женщина родом из Украины. Трагедия произошла в городе Соколув-Подляски 8 января на ул. Длуга. Без матери осталась 3-летняя девочка.