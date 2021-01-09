В Италии нашли мертвой пропавшую украинку

В Италии нашли мертвой 58-летнюю украинку, которая исчезла в середине декабря. Тело обнаружили в реке в 200 км от места проживания. Фото: romatoday.it

В Италии нашли мертвой 58-летнюю украинку. Об исчезновении женщины ее сын заявил еще в середине декабря.

Тело обнаружили в устье реки Тибр неподалеку от Рима. Правоохранителям не сразу удалось установить личность погибшей, ведь тело разложилось. Об этом сообщает Roma Today.

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Судебно-медицинская экспертиза идентифицировала личность погибшей благодаря отпечаткам пальцев, которые оказались в их базе. Как выяснилось, украинка имела дело с полицией в связи с оформлением вида на жительство в Италии.

Известно, что женщина работала сиделкой и уже 20 лет жила в Италии. Последний раз - в Кастель-Вольтумо у устья реки Вольтурно в регионе Кампания. От места жительства до места, где нашли тело, более 200 км. Эксперты считают, что тело погибшей унесло течением. На ее теле признаков насилия не обнаружили, однако окончательную причину смерти еще не установили.

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