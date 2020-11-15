В Испании задержали украинцев за продажу российского оружия

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 144
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 540
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 918
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 594
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 459
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 504
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
Просмотров: 288
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Просмотров: 495
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
2 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
3
3
6
3
5
На Ровенщине задержали криминальных авторитетов
На Ровенщине задержали криминальных авторитетов
Нетрезвый водитель пытался дать полицейским $100
Нетрезвый водитель пытался дать полицейским $100
Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель
Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель
Хвастался быстрой ездой: показали, как гонял таксист, убивший людей на остановке
Хвастался быстрой ездой: показали, как гонял таксист, убивший людей на остановке
Подозреваемый угрожал полицейским взрывом и закрылся в доме: подробности спецоперации
Подозреваемый угрожал полицейским взрывом и закрылся в доме: подробности спецоперации
Видео
Все видео
Пограничники нашли в лесу пулемет
Пограничники нашли в лесу пулемет
ДТП на островке безопасности в Харькове: в деле появился еще один фигурант
ДТП на островке безопасности в Харькове: в деле появился еще один фигурант
Опасный маневр: в Киеве водитель повернул через 3 полосы, есть травмированные
Опасный маневр: в Киеве водитель повернул через 3 полосы, есть травмированные
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
В Uber открестились от водителя, который убил людей на остановке
В Uber открестились от водителя, который убил людей на остановке
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 630
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2052
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1242
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2133
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
13 ноября 2020
2 Просмотров: 576
Чому не вижив Віталій Вільховий?
Наприкінці жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи АН-26 під ЧугуєвОм. Трохи винувате командування Повітряних сил, трохи помилився екіпаж, ...
воскресенье, 15 ноября 2020 01:57

В Испании задержали украинцев за продажу российского оружия

  Комментировать
В Испании задержали украинцев за продажу российского оружия
В ходе операции изъяли имущество стоимостью 10 млн евро. Фото: AP

В Испании во время спецоперации в провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия, задержали 7 членов группировки, нелегально продавал российское вооружение, включая танки и взрывчатку.

"Злоумышленники перевозили оружие и тяжелое вооружение, включая танки, через Средиземное море. Незаконные поставки были скрыты на грузовом судне, перевозившем вооружение из законных источников", - говорится в сообщении Европола.

По данным ведомства, злоумышленники незаконно перевозили коммерческими судами из Украины российское оружие и взрывчатку. После этого ее поставляли к зонам конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На эти зоны конфликта распространяется оружейное эмбарго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Бали отпустили украинку, обвиненную в хранении наркотиков

В ходе операции изъяли имущество стоимостью 10 млн евро.

В Европоле не уточнили, сколько именно украинский, причастных к деятельности банды задержали во время спецоперации. Расследование продолжалось с начала 2018 года.

С заключения в Малайзии освободили гражданку Украины 24-летнюю Клавдию Лопаткина. Она почти 5 лет была за решеткой по обвинению в перевозке наркотиков. Ранее Верховный суд Малайзии приговорил украинку к пожизненному заключению. Она пыталась провезти в страну 1,5 кг кокаина под видом сладостей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Испании задержали украинцев за продажу российского оружия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси 2 Просмотров: 36657
На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
 1 Просмотров: 11475
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе 8 Просмотров: 10836
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться Просмотров: 9342
&quot;Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи&quot;
"Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи" Просмотров: 7866
Происшествия
В Румынии 10 человек погибли при пожаре в отделении для пациентов с коронавирусом
В Румынии 10 человек погибли при пожаре в отделении для пациентов с коронавирусом Просмотров: 27
Вьетнам эвакуирует почти полмиллиона населения из-за мощного тайфуна
Вьетнам эвакуирует почти полмиллиона населения из-за мощного тайфуна Просмотров: 135
Пограничники нашли в лесу пулемет
Пограничники нашли в лесу пулемет
 Просмотров: 666
Изнасилование 10-летней: показали фото подозреваемого военного
Изнасилование 10-летней: показали фото подозреваемого военного Просмотров: 2529
Безумный Mercedes летел на красный свет: рассказали о погибшей в аварии на перекрестке
Безумный Mercedes летел на красный свет: рассказали о погибшей в аварии на перекрестке
 Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
13
AC/DC выпустили первый альбом после смерти гитариста
11
Картель на "Большом строительстве" кормят с Covid-фонда - советник Ермака после отставки слил схему
8
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе
4
Город сожгли, а трупы спустили по реке
4
В Феофании рассказали, сколько стоит лечение Зеленского
Голосов: 281
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть