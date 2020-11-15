В Испании задержали украинцев за продажу российского оружия

В ходе операции изъяли имущество стоимостью 10 млн евро. Фото: AP

В Испании во время спецоперации в провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия, задержали 7 членов группировки, нелегально продавал российское вооружение, включая танки и взрывчатку.

"Злоумышленники перевозили оружие и тяжелое вооружение, включая танки, через Средиземное море. Незаконные поставки были скрыты на грузовом судне, перевозившем вооружение из законных источников", - говорится в сообщении Европола.

По данным ведомства, злоумышленники незаконно перевозили коммерческими судами из Украины российское оружие и взрывчатку. После этого ее поставляли к зонам конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На эти зоны конфликта распространяется оружейное эмбарго.

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В ходе операции изъяли имущество стоимостью 10 млн евро.

В Европоле не уточнили, сколько именно украинский, причастных к деятельности банды задержали во время спецоперации. Расследование продолжалось с начала 2018 года.

С заключения в Малайзии освободили гражданку Украины 24-летнюю Клавдию Лопаткина. Она почти 5 лет была за решеткой по обвинению в перевозке наркотиков. Ранее Верховный суд Малайзии приговорил украинку к пожизненному заключению. Она пыталась провезти в страну 1,5 кг кокаина под видом сладостей.