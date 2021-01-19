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вторник, 19 января 2021 12:12

В Индии остались мать и брат: показали фото умершего индуса
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В Киеве на Борщаговке насмерть замерз дворник-индус. Мужчина родом из Индии, там у него остались мать и брат.

У столичной Борщаговке об этом диком случае слышали десятки местных жителей, которые лично знали погибшего, пишет "Сегодня". Люди возмущены тем, что произошло.

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У мужчины осталась мать и брат
Фото: focus.ua
Автобус, в котором нашли иностранца
По словам дворников, этот подвал для коллеги, замерзал, оказался закрыт
В подвале на скамье так и осталась спецодежда дворника

"Мы его звали Аптаром, хотя как правильно произносится его имя - это сказать сложно. Ему было 37 лет, родом он был из Индии, там у него семья. Он действительно помогал нам, дворникам, получал за свою работу какие-то небольшие деньги, но был ли устроен официально - это вопрос к нашему руководству. Говорят, что он болел эпилепсией, мог иногда выпить. Когда ему стало плохо неделю назад, один из дворников вызвала ему "скорую", его забрали в больницу. Через 2 дня после пребывания в больнице его бы выписали. По другим данным, он ушел оттуда сам. Захотел вернуться в подвал на ночь, но тот уже был закрыт", - рассказали коллеги погибшего.

О трагедии в соцсетях писала участница одной из групп. По ее словам, мужчина скончался после того, как выписался из больницы, его госпитализировали якобы с заболеванием сосудов, попытался вернуться в свою каморку для дворников, но та оказалась закрыта. Якобы ночлежку закрыли после того, как поняли, что мужчина после больницы нетрудоспособный и отдавать ему ночлежку больше нет смысла.

В жэке сообщили, что такой мужчина у них никогда не работал. Однако местные жители и дворники говорят совсем другое.

"Он действительно убирал наши дворы, иногда мы его просили за небольшое вознаграждение перенести громоздкие вещи. Был добрым и безотказным человеком. Возможно, что жэк просто открестился", - сообщила жительница дома на просп. Леся Курбаса.

Полицейские уже начали расследование и ищут виновных в смерти мужчины.

"Открытое и расследуется уголовное производство. Об умершем известно, что он действительно официально не работал в этом жэке, но все же имел к нему отношение. Нам в жэке сказали, что ключи от каморки у него были. Кроме того , мы не исключаем, что следователи смогут переквалифицировать статью, но пока что нам не поступало соответствующего заявления", - рассказала пресс-офицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник.

О трагедии уже сообщили в представительство Индии в Украине. Дипломаты пообещали после окончания судебно-медицинской экспертизы взять на себя расходы, связанные с похоронами мужчины.

Тело 37-летнего дворника-индуса нашли в полуразрушенном без окон и дверей микроавтобусе в Святошинском районе на ул. Героев Космоса на Борщаговке. Мужчина умер 15 января. В тот день на улице было -11°С.

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