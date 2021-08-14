В ход шли стулья: на площади устроили масштабную драку

В Киеве на контактов площади произошла массовая драка. Фото: npu.gov.ua

В Киеве на Контактоврй площади произошла массовая драка.

Побоище произошло у входа в "Пузатую хату". А его участники пустили в ход не только кулаки, но и стулья. Об этом сообщают в одной из столичных общин.

"На Контрактовой как обычно какой-то п**дец", - говорится в подписи к видеоролику.

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В результате драки несколько человек лежали на асфальте. К месту ЧП на Контрактовой площади приехали бригады скорой помощи.

В ресторане на ул. Маршала Конева в Киеве масштабная драка закончилась стрельбой. Пострадал один посетитель, но отказался писать заявление. Стрелять начал 34-летний уроженец Донецкой области.