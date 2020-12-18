В Хмельницком горит торговый центр, люди выбираются через окна

В Хмельницком горит торговый центр. Фото: скриншот с видео

В Хмельницком в торговом центре "Рико" на просп. Мира вспыхнул пожар.

Загорелось на 3-м этаже ТЦ. Часть людей не смогла самостоятельно покинуть помещение, поэтому спасатели эвакуировали их через окна. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя видео пожара.

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Очевидцы утверждают, что машины спасателей долго не могли подъехать к месту происшествия через большое количество тротуаров возле ТЦ.

Все подробности уточняются.

В пятницу утром, 18 декабря, горел психоневрологический диспансер в Оболонском районе города. Очаг возгорания был в бытовом помещении на 2-м этаже.