В Хмельницком горит торговый центр, люди выбираются через окна

В Хмельницком в торговом центре "Рико" на просп. Мира вспыхнул пожар.
Загорелось на 3-м этаже ТЦ. Часть людей не смогла самостоятельно покинуть помещение, поэтому спасатели эвакуировали их через окна. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя видео пожара.
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Очевидцы утверждают, что машины спасателей долго не могли подъехать к месту происшествия через большое количество тротуаров возле ТЦ.
Все подробности уточняются.
В пятницу утром, 18 декабря, горел психоневрологический диспансер в Оболонском районе города. Очаг возгорания был в бытовом помещении на 2-м этаже.
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