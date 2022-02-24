В Херсоне украинские военные отразили Антоновский мост

Антоновский мост в Херсоне отразили украинские воины. Фото: 5 канал

Вооруженные Силы Украины отразили Антоновский мост в Херсоне.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Механизированная бригада закрепилась на левом берегу Днепра.

Ранее глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщил, что продолжаются бои за областной центр. Также чиновник опроверг фейк о "сдаче Херсона".

По его словам, ситуация в городе серьезная. "Мы работаем в усиленном режиме", – подчеркнул он.

Россия продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины. По состоянию на 20:00 24 февраля противник продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины. К настоящему времени с 90 БТГр на территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях.