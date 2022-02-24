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четверг, 24 февраля 2022 22:16

Спецтема: Напад Росії на Україну

У Херсона ведутся бои. Оккупант хочет продолжать наступление к Николаеву

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У Херсона ведутся бои. Оккупант хочет продолжать наступление к Николаеву

Россия продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"По состоянию на 20:00 24 февраля противник продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины. К настоящему времени с 90 БТГр на территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях". народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец", - говорится в заявлении.

В ООС отмечают, что целью врага является блокировка Киева. На аэродроме Гостомеля высадился русский десант.

"Уже понятен коварный план российских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР. Для этого взорван воздушный тактический десант: до 200 российских солдат на аэродроме Гостомель", - сообщили в ООС.

Захватчик хочет уничтожить критически важную гражданскую инфраструктуру.

"Еще одна цель захватчика нанести потери критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары. На подступах к Херсону ведутся бои. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. в сообщении.

Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции по отражению вооруженной агрессии.

"Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Колонна российских оккупантов остановлена. 1 отбр продолжает бой на окраине Чернигова. На слободском направлении ведется оборона по рубежу Довжанка, Двухлетняя, Артемовка, Котузовка, Харьков, Дергачи, Довжик, Муравей, Ахтырка, Сумы", - отметили там.

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Военные подчеркивают, что оккупант боится и обращаются к гражданам за помощью.

"Противник имеет крайне низкое моральное состояние. Красноречивый пример - оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян. Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанту резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, дает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии", - отметили в ООС.

Остров Змеиный в Черном море в Одесской области захватили русские оккупанты. Связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами Вооруженных сил Украины, потеряна, заявили в ГНСУ.

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Дата
24
февраля

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