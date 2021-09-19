В Херсоне на переходе сбили женщину с ребенком

В Херсоне автомобиль Nissan сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу через пешеходный переход. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает Telegram-канал @h_kherson.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе кинотеатра "Юбилейный".
Пострадавших в ДТП госпитализировала карета скорой помощи. Их возраст и характер травм не уточняется.
Также сообщается, что водитель автомобиля, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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На трассе вблизи выезда из Белой Церкви 18 сентября Cherry Amulet попал в ДТП. В результате погибли 3 пассажира автомобиля.
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