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понедельник, 20 сентября 2021 02:50

В Херсоне на переходе сбили женщину с ребенком

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В Херсоне на переходе сбили женщину с ребенком
Водитель автомобиля, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Униан

В Херсоне автомобиль Nissan сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу через пешеходный переход. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает Telegram-канал @h_kherson.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе кинотеатра "Юбилейный".

Пострадавших в ДТП госпитализировала карета скорой помощи. Их возраст и характер травм не уточняется.

Также сообщается, что водитель автомобиля, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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На трассе вблизи выезда из Белой Церкви 18 сентября Cherry Amulet попал в ДТП. В результате погибли 3 пассажира автомобиля.

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