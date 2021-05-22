В хасидском квартале Умани произошла стрельба: есть раненые

В Умани в субботу, 22 мая, произошла стрельба в хасидском квартале. В результате инцидента двое хасидов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области. Стрельба произошла около 15:00 на улице Софьи Перовской.

"В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу", - сообщили в полиции.

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Сейчас на месте продолжаются следственные действия.

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