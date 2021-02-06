В харьковском ТРЦ ловили обезьяну. видео

По предположениям очевидцев, животное убежало с контактного зоопарка, расположенного в этом ТРЦ. Фото: Pixabay

В Харькове в торговый центр Sun Mall забежала обезьяна и навела переполох в одном из магазинов.

Об этом сообщает "МГ Объектив". На кадрах с места событий видно, как уклоняясь от сотрудников магазина, обезьяна скрылась в неизвестном направлении. При этом она перевернула несколько манекенов.

По предположениям очевидцев, животное убежало с контактного зоопарка, расположенного в этом ТРЦ. Это уже не первый случай, когда из этого зоопарка сбегают животного. Беглецов обычно находят и возвращают обратно.

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