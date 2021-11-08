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понедельник, 08 ноября 2021 16:48

В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
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Служба безопасности Украины "поймала с поличным" шпионов в Харькове, которые похитили для иностранной стороны материалы тайных военных разработок.

Контрразведчики разоблачили и задержали иностранца и гражданина Украины, которые работали в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии, сообщает пресс-центр СБУ. Их задержали после получения тайных материалов.

"Иностранный гражданин, который длительное время находится в Украине, осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в сфере материаловедения, которые имеют военное назначение", - говорится в сообщении.

Шпион контактировал с отечественными специалистами и пытался привлечь их к конфиденциальному сотрудничеству. Он также подкупил украинца, чтобы тот помогал собирать тайную информацию.

Фото: ssu.gov.ua

В ходе проведенных обысков изъяли средства связи, компьютерную технику, флеш-накопители, документы и другие материалы.

Иностранцу сообщили о подозрении в шпионаже и отправили в СИЗО. Украинцу сообщили о подозрении в государственной измене и также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

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СБУ завершила досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации президента и аппарата СНБО, обвиняемого в государственной измене. Он передавал агентам иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти.

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