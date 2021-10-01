Чиновник аппарата СНБО оказался шпионом - его арестовали

 
Ексклюзивы
1/5
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 54
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 441
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 495
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 423
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1791
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 576
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 243
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 288
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 684
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2628
Фото
Все фото
3
3
5
10
4
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
Зарезал жену, потом себя: ссора бывших закончилась трагедией
Зарезал жену, потом себя: ссора бывших закончилась трагедией
$40 тыс. за &quot;голову&quot;: фермер заказал конкурента
$40 тыс. за "голову": фермер заказал конкурента
&quot;На живот, с*ка!&quot;: В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
Кардиохирург брал деньги за бесплатные операции
Кардиохирург брал деньги за бесплатные операции
Видео
Все видео
Ходил по чужим домам с обрезом и гранатой: полицейские ликвидировали уличного стрелка
Ходил по чужим домам с обрезом и гранатой: полицейские ликвидировали уличного стрелка
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада части
Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада части
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 369
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 5598
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 405
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 603
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1917
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 27
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
пятница, 01 октября 2021 17:33

Чиновник аппарата СНБО оказался шпионом - его арестовали

  Комментировать
Чиновник аппарата СНБО оказался шпионом - его арестовали
СБУ задержала шпиона, который передавал секретную информацию. Фото: СБУ

СБУ завершила досудебное расследование в отношении бывшего чиновника администрации президента и аппарата СНБО, которого обвиняют в государственной измене.

Он передавал агентам иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти, сообщает СБУ.

Украинская спецслужба разоблачила и заблокировала деятельность преступника.

Следствие установило, что чиновника завербовала иностранная спецслужба.

"Его зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел доступ", - говорится в сообщении.

Мужчине вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства по статье "Государственная измена" направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российского шпиона посадили на три года

Статья предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Служба безопасности Украины задержала на Херсонщине агента главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Им оказался пенсионер вооруженных сил СССР. 64-летний преступник согласился на сотрудничество со спецслужбой РФ по идеологическим соображениям.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновник аппарата СНБО оказался шпионом - его арестовали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 16362
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 9585
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 5598
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 5157
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4077
Происшествия
Предложил обработать рану: 74-летний развращал 8-летнюю соседку
Предложил обработать рану: 74-летний развращал 8-летнюю соседку Просмотров: 27
Наколол психотропами и изнасиловал: 40-летний надругался над несовершеннолетней
Наколол психотропами и изнасиловал: 40-летний надругался над несовершеннолетней Просмотров: 54
Вынесли первые приговоры за подделку Covid-сертификатов
Вынесли первые приговоры за подделку Covid-сертификатов Просмотров: 99
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
3
 Просмотров: 864
Зарезал жену, потом себя: ссора бывших закончилась трагедией
Зарезал жену, потом себя: ссора бывших закончилась трагедией
3
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
8
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
Голосов: 157
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть