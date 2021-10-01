Чиновник аппарата СНБО оказался шпионом - его арестовали

СБУ задержала шпиона, который передавал секретную информацию. Фото: СБУ

СБУ завершила досудебное расследование в отношении бывшего чиновника администрации президента и аппарата СНБО, которого обвиняют в государственной измене.

Он передавал агентам иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти, сообщает СБУ.

Украинская спецслужба разоблачила и заблокировала деятельность преступника.

Следствие установило, что чиновника завербовала иностранная спецслужба.

"Его зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел доступ", - говорится в сообщении.

Мужчине вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства по статье "Государственная измена" направили в суд.

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Статья предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

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