В Харькове рухнула стена четырехэтажки

Фото: hk.npu.gov.ua

На прсп. Гагарина, 20 в Харькове обрушилась стена четырехэтажного дома.

Здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фасад старого дома рухнул на туриста

Здание обрушилось еще 1 января. Это расположенные на частной территории офисные помещения бывшего завода "Авторучка", рассказал Gazeta.ua директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью городского совета Юрий Сидоренко.

"Обвалиться могло из-за ведущихся рядом строительных работ. Городской совет выясняет, когда и кому выдавались разрешения на строительство", - рассказал Сидоренко.

Во Львове на улице Русской обрушилась стена жилого дома. Погиб человек. Завал произошел во время ремонта. В горсовете сообщили, что на месте обнаружили перфоратор. Никаких разрешений на проведение ремонта в здании не давали.