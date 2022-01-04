В Харькове рухнула стена четырехэтажки

На прсп. Гагарина, 20 в Харькове обрушилась стена четырехэтажного дома.
Здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Здание обрушилось еще 1 января. Это расположенные на частной территории офисные помещения бывшего завода "Авторучка", рассказал Gazeta.ua директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью городского совета Юрий Сидоренко.
"Обвалиться могло из-за ведущихся рядом строительных работ. Городской совет выясняет, когда и кому выдавались разрешения на строительство", - рассказал Сидоренко.
Во Львове на улице Русской обрушилась стена жилого дома. Погиб человек.
Завал произошел во время ремонта. В горсовете сообщили, что на месте обнаружили перфоратор. Никаких разрешений на проведение ремонта в здании не давали.
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