В центре Львова обрушился дом. Погиб человек

Во Львове на улице Русской обвалилась стена жилого дома.
Под завалами погиб человек, передает ГСЧС.
Тело погибшего нашли спасатели. По предварительной информации, завал произошел во время ремонта.
В горсовете сообщили, что на месте нашли перфоратор. Никаких разрешений на проведение ремонта в здании не давали.
В ДСНС говорят, что это нежилой дом. В ЛГС - что жилой.
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На месте спасатели разбирают разрушенные конструкции.
В Дрогобыче Львовской области частично разрушился выселенный жилой дом на ул. Грушевского, 101, где два года назад погибли восемь человек. Происшествие произошло 18 июля. Обошлось без жертв.
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