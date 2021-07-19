В центре Львова обрушился дом. Погиб человек

Фото: ЛГС

Во Львове на улице Русской обвалилась стена жилого дома.

Под завалами погиб человек, передает ГСЧС.

Тело погибшего нашли спасатели. По предварительной информации, завал произошел во время ремонта.

В горсовете сообщили, что на месте нашли перфоратор. Никаких разрешений на проведение ремонта в здании не давали.

В ДСНС говорят, что это нежилой дом. В ЛГС - что жилой.

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На месте спасатели разбирают разрушенные конструкции.

В Дрогобыче Львовской области частично разрушился выселенный жилой дом на ул. Грушевского, 101, где два года назад погибли восемь человек. Происшествие произошло 18 июля. Обошлось без жертв.