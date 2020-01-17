В Харькове подростки громили автомобили и напали на случайного свидетеля

В харькове хулиганы крушили авто и напали на мужчину. Фото: скрин с видео unian.ua

В Харькове группа подростков громила машины – отламывали дворники и бросали камни в машины.

Видео об этом опубликовала в группе Харьков 1654 на Facebook местная жительница.

Происшествие произошло вчера вечером во дворах жилых домов в районе станции метро имени И. А. Масельского.

Подростки развлекались, повреждая припаркованные во дворе автомобили. Это увидел из своего авто местный житель и начал снимать видео на телефон.

Далее ситуация вышла из-под контроля – хулиганы переключились на мужчину и его легковушку.

"Малолетка сначала отломал дворник на одной машине, потом они увидели, что их снимают на телефон, и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Потом, пока муж начал отгонять одного, двое оббежали машину сзади и разбили фару. Затем самый мелкий начал кидать каменюки в машину и разбил зеркало водительское и погнул крыло. Полиция вызвана. Заявление написано", – написала женщина, опубликовавшая видео.

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Вечером 16 декабря неизвестный застрелил мужчину у подъезда на улице Танкопия, 7/1, в Харькове.