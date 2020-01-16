Киллер расстрелял мужчину у подъезда: первые подробности и видео

Вечером 16 декабря неизвестный застрелил мужчину у подъезда по улице Танкопия 7/1 в Харькове.
Стрелок сделал 5-6 выстрелов из пистолета с глушителем и скрылся, сообщают очевидцы, передает KHARKIV Today.
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Раненый мужчина лежал на дороге между двумя припаркованными авто. На место ЧП прибыли медики, однако спасти мужчину не удалось: от полученных травм он скончался.
Начальник ГУНП области Валерий Сокуренко подтвердил информацию и сообщил, что примерный возраст киллера - 30 лет, он был одет в черную куртку. Правоохранители ввели план "Сирена".
Очевидцы говорят, стрелок убежал в сторону ул. Олимпийской.
В Харькове возле супермаркета расстреляли двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу. Другому медики оказывают необходимую помощь.
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