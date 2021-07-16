В Харькове пассажиры 8 ч. ждут рейса в аэропорту

Рейсы SkyUp на Стамбул и Одессу задерживаются из-за погоды. Фото: Join UP

В Харькове задерживают два рейса авиакомпании SkyUp на Стамбул и Одессу.

Первый рейс задержится более чем на 7 ч., второй - на 8 ч. О задержке рейсов сообщил туроператор Join Up, передает "24 канал".

В туристической фирме заявили, что рейс задержали из-за погоды.

"Нам жаль, что вы оказались в такой ситуации. Ваш рейс является частью расписания полетов, которые выполняют последовательно на одном самолете. Первопричиной задержки на этом отрезке расписания стали метеорологические условия. И каждый следующий рейс задерживается из-за опоздания предыдущего. Вам предоставят питание и напитки", - сообщил туроператор в Facebook.

О причине задержки рейса в Одессу не сообщают.

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"Из-за позднего прибытия самолета из предыдущего рейса ваш рейс PQ137 Харьков - Одесса состоится с задержкой. Новое время вылета - 21:45 16.07.2021. Начало регистрации в 19:15. Вам предоставят питание и воду на борту. Просим прощения за неудобства", - заявили в авиакомпании.

Канал "ХС. Харьков" сообщает, что люди стоят в аэропорту с 00:10. Им не сообщили, когда точно состоится рейс. Обещанную еду не дали.

В Харькове задерживаются и другие рейсы. Туроператор пока решает проблему.

Туристы из Днепра на 14 ч. застряли в аэропорту Бодрума в Турции. В терминале они вынуждены сидеть на полотенцах и транспортных лентах без еды, кондиционеров и возможности сходить в туалет. В аэропорту якобы нет электричества. Но в него продолжают подвозить пассажиров.