В Харькове оборвался канатный мост с людьми

9 июня на Харьковском пляже оборвался и упал в воду канатный мост, на котором находились отдыхающие.
На Журавлевском водохранилище группа отдыхающих забралась на канатный мост и стала его раскачивать. Конструкция не выдержала и упала вместе с людьми. Никто не пострадал, несколько человек отделались царапинами и синяками, сообщает Корреспондент.
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"Обычно на мост пускали не более 4-х человек, но сегодня охрана отсутствовала, и посетители решили оторваться сполна", - говорит свидетель
В летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине отравились дети. Симптомы отравления проявились у 30-ти детей.
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