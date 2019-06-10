В Харькове оборвался канатный мост с людьми

Оборвался канатный мост с людьми. Фото: Объектив

9 июня на Харьковском пляже оборвался и упал в воду канатный мост, на котором находились отдыхающие.

На Журавлевском водохранилище группа отдыхающих забралась на канатный мост и стала его раскачивать. Конструкция не выдержала и упала вместе с людьми. Никто не пострадал, несколько человек отделались царапинами и синяками, сообщает Корреспондент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экологическая катастрофа: без воды остаются 2 города

"Обычно на мост пускали не более 4-х человек, но сегодня охрана отсутствовала, и посетители решили оторваться сполна", - говорит свидетель

В летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине отравились дети. Симптомы отравления проявились у 30-ти детей.