В Харькове искали взрывчатку в 3 торговых центрах

Из-за "минирования" ТРЦ Харькова пришлось эвакуировать 2,5 тысяч человек. Фото: Нацполиция

Из трех торговых центров Харькова эвакуировали 2480 человек. Перед этим в полицию поступило сообщение о минировании помещений.

Проверили более 48 тысяч квадратных метров помещений и 6100 квадратов прилегающей территории учреждений. Однако никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, сообщает полиция Харьковской области.

В частности, из-за сообщения о взрывчатке проверяли ТРЦ на улицах Евгения Котляра, Героев Труда и проспекте Гагарина.

Работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.

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Так, на улице Евгения Котляра специалисты проверили 180 кв. метров помещений и 100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 3 человек.

В торговом центре на улице Героев Труда полицейские обследовали 10 тысяч кв. метров помещений и 4 тысячи кв. метров прилегающей территории. Из-за "минирования" пришлось эвакуировать 177 человек.

На проспекте Гагарина осмотрено 38 тысяч кв. метров помещений и 2 тысячи кв. метров прилегающей территории. Там эвакуировали 2300 человек.

С 1 января по 25 февраля 2021 года поступили 2 сообщения о минировании станций метро Киева. В 2020-ом их было 31.