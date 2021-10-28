В Харькове Infinity снова убил человека. На том же проспекте

В результате ДТП погибла 70-летняя женщина, переходившая дорогу. Фото: T.ME/CTOKHARKOV

Вечером 28 октября по просп. Гагарина в Харькове второй раз за неделю произошла авария с участием автомобиля Infiniti.

Машина насмерть сбила пешехода, пишет "Украинская правда" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах.

ДТП произошло примерно в 18:00. Погибшей женщине около 70 лет. Водитель на месте, работает следственно-оперативная группа.

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Харьковские каналы сообщают, что за рулем Infiniti находилась женщина. Потерпевшая как раз переходила дорогу. От удара пенсионерку отбросило под колеса "Ланоса", водитель которого не успел среагировать и переехал тело.

Отмечается, что авария произошла в 100 м от резонансного ДТП с другим Infiniti несколько дней назад.

Авария в Харькове произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской вечером 26 октября. 16-летний Николай Харьковский - водитель Infiniti - на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Скорость машины превышала 100 км/ч. 28 октября суд избрал меру пресечения Харьковскому в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины Харьковском грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого.