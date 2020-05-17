В Харькове девушка-водитель разгромила Porsche

17 мая в Харькове девушка на желтом Porsche сбила столб.
Фото с места ДТП опубликовал Telegram канал "Харьков 1654".
На месте аварии было много полиции. Пострадавших нет. Причина ДТП на данный момент неизвестна.
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Машина залетела на газон и клумбу. Автомобиль получил значительные повреждения.
В Казатине Винницкой области легковушка сбила женщину, которая везла на велосипеде двух малолетних детей. Авария произошла в пятницу, 15 мая около 19.00. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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