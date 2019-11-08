В Харькове чиновника облили зеленкой

Константина Прокопьева облили зеленкой после суда о переименовании проспекта Григоренко. Фото: СолнцеЛикийХарьков

В Харькове неизвестные облили зеленкой заместителя директора юридического департамента Харьковского горсовета Константина Прокопьева.

Это произошло после суда о переименовании проспекта Петра Григоренко. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"По словам Константина Прокопьева, трое неизвестных напали на него сзади и облили лицо зеленкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших. Сейчас заместителя директора департамента доставили на обследование в больницу" , - говорится в сообщении.

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Горсовет требует от правоохранительных органов найти и наказать нападавших.

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