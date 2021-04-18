В Харькове автомобиль на скорости въехал на территорию рынка, есть пострадавшие

В городе Харьков неизвестный мужчина на своем автомобиле на большой скорости въехал в торговые ряды на рынке Барабашово.

В результате инцидента пострадало по меньшей мере два человека. Об этом сообщили Telegram-каналы города.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в первой половине дня. Легковушка пролетела между торговыми точками около 500 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевщине фура врезалась в пешеходный мост: есть раненые

Согласно видео, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики.

На Николаевщине грузовик с гробами погибших от Covid-19 не разминулась с микроавтобусом.