В грузовом поезде нашли контрабанду сигарет

Пограничники Луцкого отряда во время осмотра грузового поезда нашли 6 тыс. пачек сигарет различных марок.

Табачные изделия злоумышленники спрятали среди листового металла, сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

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Пограничники обнаружили также GPS-трекер, который уже стал так называемой "визитной карточкой" контрабандистов и служит для быстрого обнаружения товара.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к делу.

В Волынской области СБУ изъяла почти 180 кг незаконно добытого янтаря. Правоохранители задержали одного из скупщиков с партией "солнечного камня".