В Грузии отравились десятки школьников

В Грузии произошло массовое отравление школьников. Фото: Proods

В грузинском городе Сенаки в школе №2 отравились 18 детей, а в публичной школе города Рустави - до 15-ти учеников.

Дети с Сенаки госпитализированы - у них головокружение и аллергическая сыпь. Сейчас состояние здоровья детей стабильное, скоро их выпишут. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

По предварительным данным, дети в Рустави отравились едой. В школу вызвали "скорую", ученикам на месте была оказана неотложная помощь, и им не потребовалась госпитализация. Всех детей после осмотра отпустили домой.

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Подросткам стало плохо после того, как они поели в школьной столовой.

Массовое отравление нацгвардейцев произошло в одной из воинских частей на Львовщине. Всем военнослужащим, в которых были обнаружены признаки расстройства пищеварения, была предоставлена ​​вся необходимая медицинская помощь.