В Греции бушует масштабный лесной пожар

В Греции бушует страшный лесной пожар, который заставил людей бежать из дома.

Отмечается, что горит большой участок в 55 км к западу от греческой столицы. Об этом сообщает Prothotema.

К борьбе с пожаром привлечены четыре самолета и два вертолета, а также 110 пожарных и 47 транспортных средств. Причина возгорания пока неизвестна.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесу в другие населенные пункты, в трех селах сгорели несколько домов. Информации о пострадавших сейчас нет. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

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Швеция просит помощи у стран Евросоюза в борьбе со стихийными пожарами, которые бушуют по всей стране. В частности, спасатели требуют больше пожарных самолетов для тушения огня.