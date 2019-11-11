В Госрезерве проводят обыски: назвали причину

Государственное бюро расследований проводит санкционированные обыски в Государственном агентстве резерва Украины. Руководство ведомства подозревают в нанесении ущерба государству на 60,5 млн гривен.
Сообщила об этом заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.
"По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен", — написала она.
По словам Варченко, на сегодняшний день ведется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении руководства и должностных лиц Государственного агентства резерва Украины. Подозревают их в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшим за собой тяжкий ущерб государственным интересам. Санкция инкриминируемой чиновникам статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
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ГБР обыскивает владельца телеканала "Прямой" бывшего регионала Владимира Макеенко. Проводит обыск в рамках расследования дела по купле-продаже телеканала.
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