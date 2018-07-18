В городе и его окрестностях одновременно подожгли автомобили близких родственников

Фото: ГУ НПУакое правонарушение карается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

18 июля на линию "102" с разницей в 9 мин поступило 2 сообщения о возгорании транспортных средств в Ужгороде на улице Черешневой и в селе Минай Ужгородского района. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Ужгородских отдела и отделения полиции.

В областном центре Закарпатья загорелся автомобиль "BMW 520". Предварительно установлено, что пламя распространилось из моторного отсека. В селе Минай горела "Skoda Superb". Владельцы транспортных средств - близкие родственники.

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На месте происшествия работают следователи, оперативники, кинологи и криминалисты. Предварительная правовая квалификация в обоих случаях - ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва или поджога. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет. Полиция устанавливает все обстоятельства этих событий.

Мусоропровод взорвали в жилом доме в городе Александрия Кировоградской области. После начался пожар. Вследствие возгорания нагрелась и лопнула асбестовая труба.