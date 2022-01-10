В горах задержан украинец, который хотел нелегально попасть в Польшу

Мужчина думал устроиться в Польше на работу. Фото: ГПСУ

Возле села Верховина Быстрая Ужгородского района Закарпатской области пограничники задержали 41-летнего харьковчанина.

Он хотел незаконно попасть в Польшу, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Мужчину задержал пограничный наряд отделения "Верховина Быстра" Чопского отряда.

"При проверке местности военнослужащие заметили, как в сторону госграницы движется неизвестный с туристическим снаряжением. Его задержали и доставили в отдел "Большой Березный" для установления обстоятельств правонарушения и составления документов по делу", - говорится в сообщении.

Мужчина шел пешком по навигатору в мобильном приложении. Признался, что его временно ограничили в праве выезда за границу за неуплату алиментов. Он проложил маршрут через горы и онлайн приобрел билет на автобус из первого польского села Устшики Гурне в город Санок. Там он надеялся устроиться на работу.

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Дело нарушителя будет рассматривать суд.

В 2021 году пограничная служба Польши предъявила 91 украинцу обвинение в содействии нелегальной миграции. Всего за год предъявили 422 обвинения в помощи нелегальным мигрантам.