В горах потерялся 12-летний мальчик

Ребенок смог позвонить спасателям. Фото: Pexels

В горах Ивано-Франковской области потерялся 12-летний мальчик.

Он приехал на отдых из Мариуполя, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 ноября в 15:30 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что во время схода с горы Хомяк, вблизи села Татаров Ворохтянской территориальной общины отстал от родителей 12-летний мальчик. Он с семьей приехал на отдых в село Микуличин из Мариуполя", - говорится в сообщении.

Семья поднималась на гору Хомяк по красному маршруту со стороны КПП урочища Жнец. Мальчик побежал вперед и отбился от родителей.

"В 16:05 для поисково-спасательных работ привлекли спасателей поисково-спасательных отделений пгт Ворохта и Яремче. В 16:30 спасатели встретились с родителями мальчика", - добавили спасатели.

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В 16:55 мальчик набрал номер экстренного вызова. Сказал, что слева от него протекает поток и сбросил координаты. Туда вышла поисково-спасательная группа.

Мальчик из Коломыи 14 августа около 15.30 часов потерялся во время восхождения на Говерлу. Сообщение в полицию об исчезновении ребенка поступило около 22:50 от родственников. Ночью поиски мальчика не прекращались, а все службы в течение суток прилагали максимум усилий, чтобы найти ребенка. В 19.27 группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул нашла мальчика в удовлетворительном состоянии.