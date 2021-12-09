В гимназии Мелитополя школьник открыл стрельбу: есть раненый

Школьник ради "прикола" устроил стрельбу из окна гимназии в Мелитополе. Фото: pixabay.com

В гимназии города Мелитополь Запорожской области ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил одноклассника.

Инцидент произошел 3 декабря около 12:00, информирует пресс-служба полиции региона.

О стрельбе на следующий день полиции сообщила мать потерпевшего ученика.

Правоохранители опросили обоих подростков в присутствии их родителей и педагогов. Также установили и опросили свидетелей происшествия.

"Из окна второго этажа одной из городской гимназии парень 2007 года рождения произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Одна из пулек попала в нижнюю правую часть губы несовершеннолетнего парня, который в тот момент находился на улице возле здания учебного заведения", - говорится в сообщении.

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Пострадавшему в гимназии была оказана медицинская помощь. Родители подростка в больницу не обращались.

Малолетний стрелок объяснил свой поступок хулиганством. Сказал, что стрелял ради "прикола". Пневматический пистолет изъяли. Оружие не принадлежит ни школьнику, ни его родным.

"По данному факту материалы внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "Хулиганство". Ответственность по данной статье наступает с 14 лет. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет", - добавили в полиции.

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