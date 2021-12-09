В гимназии Мелитополя школьник открыл стрельбу: есть раненый

 
Ексклюзивы
1/5
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 12429
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 2691
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1584
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 306
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 567
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 576
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2448
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2088
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1296
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
4
6
3
10
6
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Поджог машины журналиста на Закарпатье: полиция задержала исполнителя
Поджог машины журналиста на Закарпатье: полиция задержала исполнителя
В Тернопольской области микроавтобус попал в ДТП: много пострадавших
В Тернопольской области микроавтобус попал в ДТП: много пострадавших
В Киеве вооруженные владельцы МАФов и &quot;наливаек&quot; напали на коммунальщиков
В Киеве вооруженные владельцы МАФов и "наливаек" напали на коммунальщиков
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
Видео
Все видео
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3312
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5778
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1269
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3960
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
08 декабря 2021
Просмотров: 468
Живі гроші
Тамара Петрівна живе неподалік. Із сусідами часто ділиться цікавими рецептами й порадами. – Попадали яблука – не біда. Ти їх збери, ...
четверг, 09 декабря 2021 12:33

В гимназии Мелитополя школьник открыл стрельбу: есть раненый

  Комментировать
В гимназии Мелитополя школьник открыл стрельбу: есть раненый
Школьник ради "прикола" устроил стрельбу из окна гимназии в Мелитополе. Фото: pixabay.com

В гимназии города Мелитополь Запорожской области ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил одноклассника.

Инцидент произошел 3 декабря около 12:00, информирует пресс-служба полиции региона.

О стрельбе на следующий день полиции сообщила мать потерпевшего ученика.

Правоохранители опросили обоих подростков в присутствии их родителей и педагогов. Также установили и опросили свидетелей происшествия.

"Из окна второго этажа одной из городской гимназии парень 2007 года рождения произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Одна из пулек попала в нижнюю правую часть губы несовершеннолетнего парня, который в тот момент находился на улице возле здания учебного заведения", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студенты готовили массовое убийство в колледже Черкасской области - СБУ

Пострадавшему в гимназии была оказана медицинская помощь. Родители подростка в больницу не обращались.

Малолетний стрелок объяснил свой поступок хулиганством. Сказал, что стрелял ради "прикола". Пневматический пистолет изъяли. Оружие не принадлежит ни школьнику, ни его родным.

"По данному факту материалы внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "Хулиганство". Ответственность по данной статье наступает с 14 лет. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет", - добавили в полиции.

Суд Полтавы избрал новую меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая устроила стрельбу из арбалета в школе и ранила учителей. Вместо содержания под стражей подозреваемую принудительно отправили в психбольницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В гимназии Мелитополя школьник открыл стрельбу: есть раненый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 39098
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 13680
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 12438
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 9882
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 9477
Происшествия
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
4
 Просмотров: 2025
Тату на живой свинье: украинский салон влип в громкий скандал
Тату на живой свинье: украинский салон влип в громкий скандал 1 Просмотров: 1971
За подделку Covid-документов впервые посадили
За подделку Covid-документов впервые посадили Просмотров: 945
Поджог машины журналиста на Закарпатье: полиция задержала исполнителя
Поджог машины журналиста на Закарпатье: полиция задержала исполнителя
6
 Просмотров: 621
В Тернопольской области микроавтобус попал в ДТП: много пострадавших
В Тернопольской области микроавтобус попал в ДТП: много пострадавших
3
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
12
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
1
Санкции против "вагнеровцев": СМИ назвали фамилии
1
Ресторан попал в языковой скандал из-за официанта
1
Медики должны получать не одноразовые премии, а достойную заработную плату - Марина Порошенко
Голосов: 3223
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть