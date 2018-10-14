В Германии самолет врезался в толпу людей, есть погибшие

Неподалеку немецкого города Фульда самолет врезался в толпу людей. Фото: Reuters

Неподалеку немецкого города Фульда легкомоторный самолет Cessna врезался в толпу людей, есть погибшие.

Трагедия произошла во время попытки пилота посадить самолет. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, первая попытка посадки была неудачной, поэтому пилот пошел на второй круг. Однако самолет не успел набрать высоту, пробил ограждение и влетел в толпу людей, находившихся поблизости.

По предварительным данным, пострадали восемь человек. Погибло трое - двое взрослых и один ребенок. Остальные пострадавшие госпитализированы. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

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В Афганистане разбился военно-транспортный самолет США C-130J Геркулес, погибли 11 человек. Среди погибших шестеро военных и пять гражданских лиц, которые были сотрудниками миссии НАТО.