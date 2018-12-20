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четверг, 20 декабря 2018 20:30

В Германии автомобиль влетел в толпу людей, есть жертвы

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В Германии автомобиль влетел в толпу людей, есть жертвы
В Германии мужчина направил автомобиль в толпу людей. Фото: ТVC

В Германии автомобиль влетел в толпу людей. В результате наезда восемь человек получили ранения, еще один пострадавший умер.

Как отмечается, водитель ехал по дороге в центр города, но внезапно повернул в сторону остановки и въехал в группу людей, ожидавших автобус. Об этом сообщает Westdeutscher Rundfunk.

Мужчину, который находился за рулем автомобиля, задержали. Его мотивы пока неясны. В то же время полиция не исключила версию об умышленном наезде.

"Мы расследуем инцидент и не можем ничего исключать", - отметили в пресс-службе полиции.

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Во Франции погиб местный лидер "желтых жилетов". Мужчина попал под грузовик во время блокирования движения.

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