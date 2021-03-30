В гараже нашли трупы мужчины и 13-летнего подростка

В Мариуполе Донецкой области нашли мертвыми 41-летнего мужчину и 13-летнего парня.
Тела обнаружили в автомобиле в закрытом гараже на ул. Озерной 30 марта в 00:45. Автомобиль работал. Вероятно, они угорели, сообщает ТV7 Мариуполь.
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По предварительной информации, в полицию обратился родственник и сообщил, что они исчезли.
Полиция устанавливает обстоятельства и причины смерти. Тела направлены на экспертизу.
В Каневе Черкасской погибла 15-летняя Инна Лещенко. Смерть наступила от отравления угарным газом. Ее вместе с приятелем нашли в машине, которая стояла в гараже. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть девушки. Ее сверстника доставили в реанимационное отделение Каневской больницы в крайне тяжелом состоянии.
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