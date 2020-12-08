В элитном роддоме умерла новородженная девочка - мать обвиняет врачей

Мать ребенка считает, что в трагедии виноваты врачи Фото: radiotrek.rv.ua

В Киеве в элитном частном роддоме "Лелека" умерла новорожденная девочка, которой было 35 дней. Мать считает, что в трагедии виноваты врачи.

Лидия Косогова рассказала, что ее беременность проходила не совсем гладко, поскольку активность плода была выше нормы. Об этом женщина написала в Facebook. Но, по ее словам, врачи "Лелеки", где за стандартные роды просят около 50 тыс. грн, не стали обращать на это внимание. Они сказали, что это происходит на фоне приема одного из препаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Младенец умер после родовых травм: родители обвиняют акушера

Женщину уверяли в том, что плод развивается нормально. Ситуация осложнилась после мучительных схваток и родов. Врач сообщил роженице об излиянии мекониальных вод. После этого заведующая одного из отделений роддома сказала, что у ребенка был дистресс.

Девочке нужна была реанимация в течение 5 мин. сразу после рождения. Она сама не дышала. У нее также были единичные удары сердца. Врачи сказали, что была опасность отмирания коры головного мозга.

Медики заявили, что ребенку необходимо сделать гипотермию. Три дня малышку охлаждали до пониженной температуры тела, а затем возвращали в норму. Однако начать эту процедуру медики предложили через 4 ч. после рождения. Мать считает, что врачи потеряли драгоценное время.

Когда было видно, что ребенку лучше не становится, его перевели в Охматдет. После более чем месяца мучений девочка умерла.

Врачи роддома рассказали женщине, что ребенок родился с отклонениями из-за того, что мышцы матки сжались, пережали сосуды и матка как бы задушила его.

Лидия считает, что трагедия произошла из-за того, что у нее произошло краевое отслоение плаценты, а медики этого не заметили. Теперь она добивается того, чтобы виновные в этой истории были наказаны.

Супруги Игорь и Кристина Римик из поселка Перегинское Рожнятовского района Ивано-Франковской области обвиняют врачей местной больницы в том, что во время родов те убили их первенца.