В экопарке пантера сняла скальп мужчине

В экопарке в селе Ковалевка на Полтавщине пантера сняла скальп мужчине, который зашел к ней в вольер. Фото: kolo.news

В экопарке в селе Ковалевка на Полтавщине пантера напала на мужчину, который был с ней в вольере.

Пострадавшего госпитализировали. А все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские, рассказали в отделе коммуникации областного ведомства.

"Во время нападения хищника человек находился в вольере. Выясняем, как человек попал в вольер и на каких основаниях", - говорят в полиции.

Следователи открыли уголовное производство.

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Пантера напала на мужчину, когда он развозил корм тележкой, рассказала свидетель происшествия, передает ТСН.

"Она сидела у него на плечах и в пасти держала верх его головы. У него не было верхней части скальпа, она ему оторвала", - говорила женщина.

Пациента доставили в тяжелом состоянии. У него был снят скальп, множественные рваные раны туловища, лица и конечностей. Его прооперировали, рассказал Владимир Пинчук, врач-травматолог Полтавской областной больницы.

В частном зоопарке Коваливки отказываются комментировать этот инцидент.

Известно, что пострадавший на самом деле не был работником экопарка. Он якобы товарищ директора зоопарка, который иногда консультируется с ним, потому по образованию оба ветеринары.

Администрации экопарка грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.

В зоопарке города Мена Корюковского района Черниговской тигр 6-летний Шакур убил заведующего отделом хищных животных Геннадия Жуковецького, 47 лет. Трагедия произошла, когда мужчина пришел кормить зверей.