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понедельник, 18 января 2021 14:42

Въехала в дерево: 8-летняя девочка на катке проломила череп

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Въехала в дерево: 8-летняя девочка на катке проломила череп
Ребенок съезжал с горки, въехал в дерево и сильно ударился головой Фото: pixabay.com

В Харькове 8-летняя девочка тяжело травмировалась на катке.

Ребенок съезжал с горки, въехал в дерево и сильно ударился головой. О том, что произошло рассказал отец девочки Константин Руденко в Facebook.

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"Моя младшая дочь Руденко Анастасия лежит в 4-й больнице неотложной помощи с множественными осколочными переломами черепа. Без сознания. Чудом осталась жива", - написал человек.

Он добавил, что медики ввели его дочь в медикаментозный сон. А семья собирает средства на операцию и лечение ребенка.

В Кременце на Тернопольщине во время катания на имитированных санках за внедорожником разбился 18-летний парень. С открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением его успели доставить в больницу. Но спасти медики не смогли. Он умер через 20 мин.

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