Товарищи устроили опасные катания на "санках": 18-летний - погиб

Фото: tp.npu.gov.ua

В Кременце на Тернопольщине во время катания на имитированных санках за внедорожником разбился 18-летний парень. С открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением его успели доставить в больницу. Но спасти медики не смогли. Он умер через 20 мин.

Трагедия произошла 17 января около 19:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время катания на санях погибла 22-летняя женщина

"Группа из 4 человек решила прокатиться по дороге на имитированных санках. К автомобилю Jeep Cherokee веревкой привязали капот от другого авто. Трое село на имитированные санки, другой - за руль. Во время движения, один из компании вылетел и по инерции врезался в дерево на обочине. Пострадавшего госпитализировали, но он умер", - рассказали в полиции.

29-летний водитель на момент несчастья был пьян. В его крови обнаружили 2,3‰ алкоголя. Следователи открыли уголовное производство.

В Черновицкой больнице скончался 15-летний подросток. Получил тяжелую травму головы, катаясь на санях. По информации медиков, парень во время развлечений ударился о бетонный забор и потерял сознание.