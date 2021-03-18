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В Египте загадочной смертью умер 21-летний украинец

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В Египте загадочной смертью умер 21-летний украинец
21-летний Антон Зинкевич был сыном настоятеля известного тернопольского Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого Украинской православной церкви. На отдыхе он лег спать и не проснулся Фото: tnpu

17 марта в Египте загадочно умер 21-летний украинец.

Антон Зинкевич с друзьями поехал на отдых в Египет. Вечером лег спать и не проснулся, пишет издание "Номер 1". Утром друзья обнаружили мужчину уже мертвым. Что случилось с ним - пока не известно.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела покойного в Украину.

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"Антон был хорошим, позитивным, хорошим человеком, всегда приходил на помощь, поддерживал в сложной ситуации и, несмотря на все шел к своей цели, был креативным, жизнерадостным, настойчивым, мечтал получить профессию историка", - сообщается на сайте Тернопольского национального педагогического университета, где учился мужчина.

Известно, что отец Антона Анатолий Зинкевич был настоятелем известного тернопольского Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого Украинской православной церкви. Мужчина умер два года назад - 13 февраля 2019.

В Польше в городе Новый Томышль Великопольского воеводства умер 37-летний украинец. Он шел по улице, внезапно потерял сознание и упал на тротуар.

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