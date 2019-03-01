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пятница, 01 марта 2019 10:15

В ДТП со "скорой" погибли три человека
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На Броварском проспекте в Киеве столкнулись автомобили Peugeot скорой медицинской помощи и легковушка ZAZ Vida.
Фото: LB.ua
На Броварском проспекте в Киеве столкнулись автомобили Peugeot скорой медицинской помощи и легковушка ZAZ Vida.
На Броварском проспекте в Киеве столкнулись автомобили Peugeot скорой медицинской помощи и легковушка ZAZ Vida.
На Броварском проспекте в Киеве столкнулись автомобили Peugeot скорой медицинской помощи и легковушка ZAZ Vida.

В четверг около полуночи, на Броварском проспекте в Киеве столкнулись автомобили Peugeot скорой медицинской помощи и легковушка ZAZ Vida.

Погибли три человека. Еще трое постраждали, передает LB.ua.

По словам очевидцев, на части дороги, где проводились строительные работы, автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил "скорую".

Две женщины и мужчина, которые находились в автомобиле, погибли на месте. По предварительной информации - это были родители с дочерью. Чтобы достать их тела, понадобилась помощь спасателей ДСНС.

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В "скорой", кроме водителя, находилось двое медиков и пациент. Его везли в больницу.

Врачей и пациента госпитализировали, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

В одной из школ Днепра отравились шестеро учеников 4 класса. Причиной отравления могли стать самодельные игрушки.

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Дата
01
марта

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