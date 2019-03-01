В ДТП со "скорой" погибли три человека

В четверг около полуночи, на Броварском проспекте в Киеве столкнулись автомобили Peugeot скорой медицинской помощи и легковушка ZAZ Vida.
Погибли три человека. Еще трое постраждали, передает LB.ua.
По словам очевидцев, на части дороги, где проводились строительные работы, автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил "скорую".
Две женщины и мужчина, которые находились в автомобиле, погибли на месте. По предварительной информации - это были родители с дочерью. Чтобы достать их тела, понадобилась помощь спасателей ДСНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 21-летний мужчина ударил полицейского ножом в сердце
В "скорой", кроме водителя, находилось двое медиков и пациент. Его везли в больницу.
Врачей и пациента госпитализировали, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
В одной из школ Днепра отравились шестеро учеников 4 класса. Причиной отравления могли стать самодельные игрушки.
Комментарии