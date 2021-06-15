В ДТП погибли священник и семинарист. Их авто несколько раз перевернулось

В селе Боголюбы Луцкого района на Волыни ВАЗ несколько раз перевернулся и слетел в кювет. Водитель и один пассажир погибли. Еще один пассажир - в больнице. Возраст погибших устанавливается.

Авария произошла 15 июня около 5:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua На Волыни ВАЗ несколько раз перевернулся и слетел в кювет. Водитель и один пассажир погибли. Еще один пассажир - в больнице

"Лучанин за рулем легковушки ВАЗ, вероятно, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с мелиоративной трубой. Автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в кювет. Водитель и один из пассажиров, житель Камень-Каширщини, погибли на месте происшествия. Другого пассажира - с травмами госпитализировали", - рассказали в полиции.

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Автор: vl.npu.gov.ua В ДТП погибли священник и семинарист

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Погибшие - клирик Свято-Покровского храма, архидиакон Роман (Тюканько) и студент Волынской духовной семинарии Назарий, сообщили на сайте Волынской епархии РПЦ.

В аварии возле села Великая Ольшаница Золочевского района на Львовщине разбился священник 38-летний Владимир Марцин. В тот день провел в соседнем селе службу. Авария произошла, когда возвращался домой.