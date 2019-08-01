В ДТП погиб известный диджей

Фото: Соцсети

Известный украинский диджей Александр Лисогор (DMC Gabber) погиб в ДТП на проспекте Победы в Святошинском районе.

Авария произошла 1 августа, сообщил блогер Александр Барабошко в Фейсбук.

По его словам мотоцикл, на котором ехал Лисогор подрезал автомобиль. Диджей двигался по своей полосе.

"Еще вчера он рассказывал друзьям о мотоцикле, планах, а сегодня его с нами уже нет. Человек-улыбка. Постоянно отдавал энергию. Многие из настоящих панков, рокенрольщикив уходят из жизни рано. Саша был именно таким - максимально настоящим", - написал Барабошко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДТП под Киевом погиб бизнесмен-волонтер

7 октября прошлого года на мотоцикле разбился украинский политолог, кандидат политических наук 32-летний Дмитрий Косенко. Ехал на очень высокой скорости, не заметил отбойник и, не сбавляя скорости, столкнулся с препятствием. Смерть наступила мгновенно.