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четверг, 01 августа 2019 23:23

В ДТП погиб известный диджей
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Александр Лисогор погиб в ДТП
Фото: Соцсети
Александр Лисогор погиб в ДТП
Александр Лисогор погиб в ДТП
Александр Лисогор погиб в ДТП
Александр Лисогор погиб в ДТП

Известный украинский диджей Александр Лисогор (DMC Gabber) погиб в ДТП на проспекте Победы в Святошинском районе.

Авария произошла 1 августа, сообщил блогер Александр Барабошко в Фейсбук.

По его словам мотоцикл, на котором ехал Лисогор подрезал автомобиль. Диджей двигался по своей полосе.

"Еще вчера он рассказывал друзьям о мотоцикле, планах, а сегодня его с нами уже нет. Человек-улыбка. Постоянно отдавал энергию. Многие из настоящих панков, рокенрольщикив уходят из жизни рано. Саша был именно таким - максимально настоящим", - написал Барабошко.

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7 октября прошлого года на мотоцикле разбился украинский политолог, кандидат политических наук 32-летний Дмитрий Косенко. Ехал на очень высокой скорости, не заметил отбойник и, не сбавляя скорости, столкнулся с препятствием. Смерть наступила мгновенно.

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