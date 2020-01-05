В ДТП погиб 4-летний ребенок

На Львовщине произошла смертельная ДТП. Фото: www.unn.com.ua

4 января на трассе "Киев-Чоп" в селе Банюнин Каменка-Бугского района Львовской области произошла авария.

В этом ДТП погиб ребенок, об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"4 января, около 21:45 ч. в с. Банюнин Каменка-Бугского района, на автодороге "Киев-Чоп", житель г. Киев, управляя автомобиолем "Lexus GS300" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Chevrolet Malibu", которым управлял житель Киевской области ", - написали в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ужасной аварии погибли два водителя

В салоне Chevrolet был 4-летний ребенок, который от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двух других пассажиров госпитализировали в львовский травмпункт.

28-летнюю пассажирку автомобиля Lexus доставили в Бускую ЦРБ, оказали помощь и отпустили.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

2 января в с. Поток Мироновского района Киевской области произошла смертельная авария. На автодороге в направлении села Шандра микроавтобус врезался в дерево. В результате ДТП погибли два человека.